"سبيس إكس" تطلق بنجاح قمر صناعي مخصص لخدمات تحديد المواقع

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، بنجاح قمرا صناعيا، مخصصا لخدمات تحديد المواقع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقامت الشركة بإطلاق القمر الصناعي الجديد على متن صاروخها "فالكون 9" الذي تعتمد عليه لإطلاق مهامها البارزة.

ويعتبر هذا الإطلاق الحادي عشر لفالكون 9 هذا العام، إلا أن مهمة الأخير شملت إضافة معزز دفع جديد للصاروخ، بطلب من قوة الفضاء.

وأوضحت "سبيس إكس"، أن المعزز الذي حمل اسم "B1060" حمل قمرا صناعيا متقدما لاستبدال قمر أقدم بعد دورانه حول الأرض لمدة 20 عاما حيث تمت عملية الإطلاق من مركز "كينيدي للفضاء" في ولاية فلوريدا الأمريكية .

ووصل الصاروخ إلى المدار بنجاح وتمت عملية انفصال العازل عن الصاروخ، وسيتم إخراجه بعد عودته إلى الأرض من المحيط الأطلسي.