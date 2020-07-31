العراق: الكاميرات الحرارية منعت تسلل إرهابيين على الحدود مع سوريا

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، إن الكاميرات الحرارية المنصوبة على الحدود مع سوريا، أسهمت بمنع تسلل "إرهابيين" وتهريب المواد التي تؤثر على اقتصاد البلاد.

وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، نقلا عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة والقوات المتواجدة على الحدود مع الجانب السوري، بادرت بنصب كاميرات حرارية ذات إمكانيات عالية"، مؤكدا أن الكاميرات "منعت تسلل الإرهابيين وتهريب المواد التي تؤثر في الاقتصاد وعلى البلد في كلا الجانبين".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أكد، أمس الأول الأربعاء، أن الحدود العراقية "مؤمنة بشكل كبير"، موضحا أن الحكومة تركز على قضية ضبط الحدود وخاصة مع سوريا.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق بمنطقة جبور الشعارة في بغداد.

وذكرت الخلية العراقية، في بيان، أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة ضمن قاطع الفوج الأول في لواء المشاة 24 بالفرقة السادسة في بغداد"، مشيرة إلى أنه جرى تفكيكه ورفعه من قبل الجهد الهندسي، دون حادث يذكر.

ونفذت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم، عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق عدة من محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من أعالي الفرات الفوج (الأول والثاني) وحشد الغربية الأول والقائم الأول بالاشتراك مع الجيش نفذت عملية بحث وتفتيش عن فلول "داعش" في المناطق (غابة مناخ، سد مديسيس، وادي حلكوم، الهدرة، الكعرة، منطقة العودان، قاعدة سعد بنيان سحالي وضايع)".

وأضاف إعلام الحشد، أنه "تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل، كما تم تدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق"، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي لتأمين مناطق الأنبار والحفاظ على سلامة المواطنين من تسلل عناصر "داعش" واستهداف المدنيين.