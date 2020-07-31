التفاصيل الكاملة لعمل توكيل رسمي عام لصرف المعاش

تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خدمة عمل توكيل رسمي عام لصرف المعاش، كأحد خدمات التوثيق التي تتيحها للمواطنين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة والمستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام لصرف المعاش، وفقا لما حددتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لعمل توكيل رسمي عام لصرف المعاش

ـ أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

ـ اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

الجهات والأشخاص الذين من حقهم الطلب

ـ الأشخاص الطبيعيين.

- الأشخاص الاعتبارين.

الجهة المنفذة لطلب عمل توكيل رسمي عام لصرف المعاش

ـ مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

ـ فروع التوثيق.

الفترة الزمنية لعمل توكيل رسمي عام لصرف المعاش

ـ مدة تنفيذ الطلب 24 ساعة.

وتحرص مصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي بناء بيئة خدمية فعالة من خلال التطوير المستمر للخدمات المقدمة لجميع الفئات والمستويات، في ضوء متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة في إطار من قيم المجتمع وتقاليده، وكذا إتاحة فرص التواصل والحوار لأصحاب الشأن في شتي القطاعات لتواكب التقدم وتحقق طموحات الجمهور.

وتتعهد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتوفير مقومات الإبداع في مختلف القطاعات لتطوير اداء وتقديم الخدمات المختلفة والتنمية المستديمة، والرد على استفسارات الجمهور ومواجهة تحديات العصر وحل معوقات ومشكلات العمل والمواطنين، من خلال دعم المواطنين بحلول تقنية متقدمة ومتكاملة ابتكرت خصيصا لتلائم احتياجاتهم بجودة فائقة واهتمام فريد لتعزز قدراتهم على إنهاء خدماتهم في أسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود وتكلفة.