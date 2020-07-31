14 خدمة إلكترونية تتيحها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين عدد من الخدمات الإلكترونية يمكن الحصول عليها دون الذهاب إلى المصلحة.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية الخدمات الإلكترونية التي تتيحها مصلحة الشهر العقاري إلكترونيا، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الكترونية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

ـ استخراج صورة من مشهر.

ـ استخراج شهادة عقارية.

ـ الاستعلام عن موقف طلب.

ـ خدمة استخراج صورة من كتاب دوري.

ـ خدمة استخراج صورة من منشور مالي.

ـ خدمة استخراج صورة من منشور فني.

ـ خدمة ترجمة صوره من عقد إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية.

ـ خدمة ترجمة صورة من عقد إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة عقد زواج إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الفرنسية.

ـ خدمة ترجمة رخصة دولية إلى اللغة العربية.

ـ خدمة طلب شهر عقاري - نوع التعامل بيع.

يأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بمصلحة الشهر العقاري ونحو تنفيذ سياسة الحكومة، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومع بدايات العام الجديد 2019 بدء اتخاذ الخطوات اللازمة؛ لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.