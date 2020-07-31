تظلمات الثانوية العام 2020.. إليك الضوابط المطلوبة للتقديم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يوم الثلاثاء، وتعلنه رسميا الأربعاء 5 أغسطس.

نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية هذا العام أعلى من العام الماضي

وأكد حجازي في تصريح سابق لـ"الوطن"، أنّ نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي.

ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

ويسعى عدد كبير من الطلاب لتقديم تظلمات بعد إعلان النتيجة، أملًا في الحصول على درجات أكبر، ويتم تقديم التظلم كل عام عقب إعلان النتيجة بـ3 أيام.

وحددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وخطوات لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، تستعرضها "الوطن" كنموذج استرشادي للطلاب، تتمثل في:

التقدم بالتظلم في مديرية التعليم التابع لها، ويتم تحديد موعد محدد لمراجعة ورقة الإجابة، وحال التخلف عن الموعد يا يحق للطالب تقديم طلب مرة أخرى.

وفي الموعد المحدد يطلع الطالب على ورقة إجابته وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، وذلك بحضور مستشار المادة، من خلال كود سري يمنح للطالب فقط ولا يعرفه مستشار المادة الذي يعيد تصحيحها لضمان سرية التصحيح، ويمكن للطالب تدوين أي ملاحظات لديه في ورقة خارجية، لتسليمها لمستشار المادة الذي يعيد تصحيحها مرة أخرى بدوره ويطابقها مع ورقة الإجابة الأصلية.

وبعدها يتم تحديد موعد ويوم محدد للكشف عن النتيجة بعد التظلم، وترد رسوم التظلم للطالب إذا ثبت حقه في الحصول على درجات أعلى.

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم

ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما يمكن الحصول عليها عبر بوابة الوطن الإلكترونية من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة من هنـــــــــــــا، وتسجيل بيانات الطالب لتصله النتيجة فور إعلانها.

وتتضمن البيانات كتابة الاسم الرباعي، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب، واختيار شعبة الطالب سواء كانت علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي، ثم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب ضمن محافظات مصر، وكتابة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص بالطالب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، انتهاء الثانوية العامة بشكلها التقليدي هذا العام كجزء من خطة تطوير التعليم، وأضاف: "نظام التعليم القديم بيقيس القدرة على حفظ المعلومات فقط، ويجب أن يفهم الطالب أولا والنمرة تيجي بعدها وده تغيير كبير".

يُذكر أنّ وزارة التربية والتعليم سمحت للطلاب الذين خضعوا لظروف قهرية، كالإصابة بفيروس كورونا أو الحجر الصحي، بدخول الدور الثاني، على أن يعتبر الدور الأول لهم.