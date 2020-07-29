تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. موعد التقديم والضوابط

تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة، خطوة شديدة الأهمية يبحث عنها الكثير من طلاب الثانوية العامة عقب إعلان النتيجة مباشرة، اعتقادا منهم في استحقاقهم لدرجات إضافية تمكنهم من الالتحاق بالكلية التي يرغبونها، رغبة منهم في الالتحاق بسوق العمل المناسب لقدراتهم.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، لتكون الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، وعقب إعلان النتيجة بـ 3 أيام من كل عام يتم فتح باب التقدم لطلبات التظلمات.

شروط وضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة

في العام الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم الشروط والضوابط اللازمة للتقديم على طلب تظلمات نتيجة الثانوية العامة، ونظرا لشغف الطلاب حول معرفة الشروط والضوابط، تستعرض "الوطن" شروط وضوابط العام الماضي والتي من المتوقع أن يحدث بها بعض التعديلات هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها من تفشي فيروس كورونا المستجد، كالتالي:

- يتم تقديم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- يلتزم الطالب الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

خطوات إجراء التظلم على نتيجة الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الماضي خطوات التقدم بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة، وترصد "الوطن" تلك الخطوات ليكون الطلاب على علم بها، مع الاستعداد لإحداث بعض التغييرات عليها في 2020، كالتالي:

- يتم التقدم بالتظلم في مديرية التعليم التابع لها، و التي يكون بها مندوبون لتسلم التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم.

- يطلع الطالب على ورقة إجابته بحضور مستشار المادة، وذلك من خلال كود سرى يمنح للطالب فقط ولا يعرفه مستشار المادة الذي يعيد تصحيحها؛ لضمان سرية التصحيح.

- ثم يحصل الطالب على صورة من ورقة الإجابة ويقوم بمراجعتها جيدا.

- يمكن للطالب أن يقوم بتدوين أي ملاحظات لديه في ورقة خارجية، ليتم تسليمها لمستشار المادة الذي سيعيد تصحيحها مرة أخرى بدوره ومطابقتها مع ورقة الإجابة الأصلية.

- يتم منع أي مدرس قد يصطحبه الطالب معه للاطلاع على ورقة الإجابة.

- يتم تحديد ميعاد ويوم محدد للكشف عن النتيجه بعد التظلم ومراجعتها بالكنترول الذي يتبعه الطالب.

- إذا ثبت حق الطالب فى الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو يمكنك الحصول عليها من خلال صفحة الوطن عن طريق تسجيل بياناتك والحصول عليها فور إعلانها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2020.