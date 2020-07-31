تحصيل الغرامات من مخالفات شوادر الأضاحي في الإسكندرية 

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع رؤساء الأحياء والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى، والاستمرار في تنفيذ القرارات الخاصة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف استمرار حالة الاستنفار وتكثيف الحملات بكافة الأجهزة، وفتح غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات.

على صعيد آخر، قال محافظ الإسكندرية إنه جرى شن العديد من الحملات اليومية على الشوادر بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحصيل العديد من الغرامات المالية، مشددا على استمرار الحملات طوال أيام العيد لمتابعة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها.

وأمر الشريف مسؤولي السياحة والمصايف، والأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.