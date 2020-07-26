محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني في سيدي بشر عيدية للمواطنين

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، احتفالات محافظة الإسكندرية، بالعيد القومي الـ 68 .

وفى هذا الصدد، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تشهد العديد من المشروعات، أبرزها مشروع بشائر الخير، ومشروع تطوير محور المحمودية، وهو الأعظم في المحافظة خلال الـ40 عامًا الماضية، حيث يضم 24 محور، وكباري مشاه، وتكلفته تصل لـ 5.5 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ في تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أنه تم إزالة كافة المخالفات على كورنيش الإسكندرية، وأكثر من 85% من البحر مرئي للمواطنين بطول 16 كيلو متر، مضيفًا:" كم المخالفات كان غير عادي".

وتابع: "العيد الـ68 للمحافظة سيشهد أكثر من عيدية لأهالي المحافظة، وسيكون هناك شاطئ مجاني في سيدي بشر بطول 280م، والدخول بالبطاقة الشخصية فقط".