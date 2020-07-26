محافظ الإسكندرية يفتتح معرض صور نادرة بمكتبة البلدية احتفالا بالعيد القومي

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، اليوم الأحد، معرض للصور بمكتب البلدية ومتحف الفنون الجميلة، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ68.

ويتضمن المعرض رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل 300 عاما، صور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية عام 1882، صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام 1890، صور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في الثلاثينيات، صُحف ودوريات أصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات، بالإضافة للوحات تُعرض للمرة الأولى لفنانين سكندريين (محمد ناجي - سيف وأدهم وانلي - چورچ صبّاغ - مارجريت نخلة - حامد عويس - مصطفى عبد المعطي - محمد حسن القباني - عزت إبراهيم ).

ويأتي المعرض في تعاون مُثمر بين ديوان عام محافظة الإسكندرية وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

ويستمر العرض مفتوحا يوميا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساءً - حتى الخميس 30 يوليو.