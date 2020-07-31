استطلاع رأي: 60% من الروس يثقون في بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الرأي العام الروسية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 59% من المواطنين الروس.

وأشار الاستطلاع إلى أن 32% من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بعدم الثقة تجاه الرئيس الروسي، فيما قال 10% إنهم غير قادرين على إعطاء إجابة قاطعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت مؤسسة الرأي العام الروسية، أنه يتم تقريب جميع الأرقام لأعلى أو لأسفل، وبالتالي، يمكن أن يصل إجماليها إلى 99% أو كما هو الحال في هذ الاستطلاع إلى 101%.