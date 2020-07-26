عروض عسكرية ضخمة في عيد الأسطول البحري الروسي بحضور بوتين

تحتفل روسيا، اليوم، بعيد أسطولها البحري الحربي، حيث ستقام عروض لسلاح البحرية في 7 مناطق روسية، أهمها مدينة سانت بطرسبورج، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المنتظر أن تكون الاحتفالات والعروض هذه السنة أكبر من السنوات الماضية، حيث ستشارك في هذه الفعاليات 250 سفينة ونحو 15 ألف عسكري ونحو 80 طائرة ومروحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وسيقام العرض العسكري البحري الرئيسي في مدينة بطرسبورج بحضور بوتين، الذي أوكل لوزير الدفاع سيرجي شويجو في شهر مايو الماضي بدء الاستعدادات للعرض التقليدي في القواعد الرئيسية للبحرية الروسية.

وستقام الاحتفالات والعروض العسكرية في 7 قواعد بحرية في كل من: "بطرسبورج، وسيفيرومورسك، وسيفاستوبل، وكسبيسكي، وبالتيسك، وفلاديفوستوك، وبيتروبافلوفسك، كامتشاتكي".