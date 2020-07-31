بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى: يساهمون في تنوع بلادنا الثقافي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في روسيا.

وقال بوتين، في تهنئته لمسلمي روسيا، إنّ هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية، وللتقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي هي أساس القرآن الكريم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى دعم التقاليد الإسلامية في روسيا منذ قرون، حيث يساهم المسلمون بشكل كبير في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع".

وكان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا المفتي الشيخ رافيل عين الدين، هنأ أمس الخميس المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي، الذي يعيشه العالم على خلفية جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي أستراليا، هنأ رئيس الوزراء سكوت موريسون، الجالية المسلمة في أستراليا والمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا في رسالة تهنئة: "أقدم شكري الحار لتفهمكم وجهودكم في هذا الوقت الصعب، لقد عملنا بصبر كأمة لمواجهة التحديات والمشاركة في تحمل العبء الناجم عن وباء كورونا، إن طرق احتفالاتنا وتلاقينا مع بعضنا البعض أصبحت مختلفة، لكن العناصر الجوهرية لمجتمعنا – وحدتنا وترابطنا – تظل كما هي".

وأضاف موريسون: "خلال هذا الوقت الصعب، وبروح التضحية والمحبة لهذا الاحتفال العظيم، أعلم أنّكم ستقومون بدوركم وستتواصلون مع الذين حولكم لطمأنتهم ودعمهم، من خلال جهودكم وتضحيتكم، تعيشون إيمانكم وتحدثون فرقا لجاليتكم ووطننا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".