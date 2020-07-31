الكرملين: الروس المحتجزون في بيلاروسيا لم يرتكبوا أي أعمال غير قانونية

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الروس المحتجزين في بيلاروسيا هم موظفون في شركة أمن خاصة، وكانوا في رحلة ترانزيت إلى إسطنبول ولم يرتكبوا أي أفعال غير قانونية.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن المواطنين الروس، الذين تم احتجازهم في بيلاروسيا،وصلوا برحلة عبر مينسك متجهين إلى دولة أخرى، ولا علاقة لهم بالمواطنين البيلاروس أو بالشؤون البيلاروسية".

وأضاف بيسكوف: "لم يكن بحوزتهم أي شيء غير قانوني ولم يرتكبوا أي أعمال غير قانونية، هذا ما نعرفه بالتأكيد".

وشدد المتحدث الروسي على أن بلاده لا تريد التدخل بأي شكل من الأشكال في الحملة الانتخابية الرئاسية في بيلاروسيا، معربا عن أمله أن تنجح هذه الانتخابات وتلتزم بجميع مبادئ ومعايير حرية التعبير.

كانت مينسك اعتقلت مؤخرا 33 مسلحا روسيًا ينتسبون إلى شركة " فاجنر" الأمنية الخاصة، واتهمتهم بالعمل على زعزعة الاستقرار، خلال الحملة الانتخابية في البلاد.