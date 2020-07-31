فيديو.. "الزراعة" تزيل تعديات على الأراضي في أول أيام العيد

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التقرير الذي أعده الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح التقرير أن إجمالي حالات التعدي بلغت 12 حالة على مساحة 9 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية؛ وجاءت محافظتي المنوفية والقليوبية في المركز الأول بـ 4 حالات لكل محافظة ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والأقصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية وأنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي وتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية تجنبا للعقوبة والإحالة للنيابة العسكرية.