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"قنا العام" يوزع الحلوى على مرضى كورونا احتفالا بعيد الأضحى

كتب:

رجب آدم
03:31 م | الجمعة 31 يوليو 2020
توزيع حلوى

توزيع حلوى

وزع الطاقم الطبي بمستشفى قنا العام للحجر الصحي، حلوى العيد على مرضى فيروس كورونا المستجد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، حرصاً منهم على مشاركة المرضى أجواء الاحتفال بالعيد.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن إدارة المستشفى وكافة العاملين بها لديهم حرص شديد على رعاية مرضى فيروس كورونا نفسياً ومشاركتهم أجواء وفرحة الأعياد والمناسبات.

وأضاف الديب، "بسكويت العيد أعده الأطقم الطبية بالمستشفى وخاصة التمريض، حتى لا يفتقد المرضى فرحة العيد، ما يساهم في دعمهم نفسياً ومعنوياً لمواجهة الفيروس".

 

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