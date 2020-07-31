ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الإمارات إلى 60506 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، 283 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 60506 حالات.

وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أنه جرى تسجيل وفاة مصابين اثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 351 حالة، إضافة إلى تسجيل شفاء 283 حالة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 53909 حالات.