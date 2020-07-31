اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحي داعش جنوب كركوك

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجيش ومسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي غرب قضاء "داقوق" جنوب محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر العراقي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "الاشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومسلحين من تنظيم داعش الإرهابي في "وادي الشاي" غرب قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك"، دون أن يشير إلى وقوع قتلى أو جرحى في هذه الاشتباكات.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من تدمير مركبتين لعناصر داعش الإرهابي في قريتي "البو صباح وغيده" بمحافظة كركوك.

واستغل تنظيم داعش الإرهابي تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وانشغال الحكومة العراقية بمحاربته ليشن بين الحين والآخر هجمات لإثبات وجوده وتنشيط هجماته مع كل تحول سياسي أو مباحثات عراقية مع أطراف دولية.

ورغم فقدان التنظيم لزعاماته وقياداته إلا أن خبراء أمنيين، أكدوا أن خطر داعش مازال قائما، حتى لو كانت تلك الهجمات محدودة.