قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من إقامة صلاة العيد في سلفيت

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في وقت سابق، اليوم، فوق أراضيهم في قرية حارس غرب سلفيت المهددة بالاستيلاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا"، أن عشرات الفلسطينيين أدوا صلاة العيد على مدخل البلدة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، حيث نصبت حواجزها العسكرية، وشددت من إجراءاتها.

وفي سياق متصل، أوضح أمين سر حركة "فتح" عبدالستار عواد، أن الاحتلال يحاول منع الشعب الفلسطيني من إيصال رسالته، مضيفا أن هذه الفعاليات هي تأكيد على فلسطينية هذه الأرض وعروبتها، وعلى مواقف الشعب الفلسطيني الموحدة في تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال العنصري، حتى يتراجع عن قراراته، في الاستيلاء على المزيد من الأراضي.