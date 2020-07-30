عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ"يا بلدنا يا حلوة"

تصدرت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وكان الهضبة قد طرح مساء أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يابلدنا ياحلوة" والتي يهديها الي مصر.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية، وشوراعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية، من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.

كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأشهر الماضية.