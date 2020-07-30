عمرو دياب يظهر بسيارة عزت أبو عوف في "يا بلدنا يا حلوة"

ما زال النجم عمرو دياب، يفي بأفضال الفنان الراحل عزت أبو عوف عليه، من خلال تذكره في أعماله الفنية الجديدة.

وبعد أن دون الهضبة اسم أبو عوف على أسطوانته الأخيرة لألبوم "سهران"، والذي أهداها لروحه تقديرا منه دوره الكبير في مسيرته الشخصية، عاد "دياب" وتذكر من جديد الفنان الراحل في كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، ولكن عن طريق إظهار السيارة التي كان يقودها أبو عوف رفقته في فيلم "آيس كريم في جليم".

وعندما تساءل جمهور عمرو دياب عقب عرض الكليب، عن أسباب ظهور الهضبة في الكليب بسيارة قديمة، كانت الإجابة أن تلك السيارة هي التي جمعت أبو عوف بعمرو دياب لأول مرة في فيلم "آيس كريم في جليم" الذي عرض عام 1992.