حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يُعدّ مولود برج السرطان غالبًا من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالخوض في علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك، وحاول أن تتغلب على هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.