حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان رومانسي وعاطفي وخياله واسع، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك لمعرفة من يحبك ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.