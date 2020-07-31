حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج السرطان بالإخلاص الأمر الذي يساعد على نجاح العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتسرع والمغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.