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محافظ الإسكندرية: تحويل أمر حريق ورش السفن للنيابة للوقوف على أسبابه

كتب:

مروة مرسى
07:10 م | الجمعة 31 يوليو 2020
موقع حريق ورش السفن ببحري الإسكندرية

موقع حريق ورش السفن ببحري الإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عصر اليوم، موقع الحريق الذي نشب فجر اليوم، بمنطقة تصنيع مراكب الصيد أمام شارع الحجاري بالأنفوشي في نطاق حي الجمرك، والذي تسبب في التهام عدد من مراكب الصيد وبعض الأكشاك الخشبية الموجودة على الشاطئ، دون حدوث أي إصابات.

واستفسر المحافظ من أصحاب المراكب والأكشاك عن سبب الحريق والأضرار الواقعة عليهم جراء الحريق، مؤكدا أن الجهات الأمنية اتخذت كل الإجراءات وتم تحويل الأمر للنيابة العامة؛ للوقوف على أسباب الحريق، ولفت إلى أنه سيجرى العمل على تعويضهم فور انتهاء التحقيقات، قائلا: " أهم شيء سلامتكم وسلامة أبنائكم، وأي شي آخر يعوض" .

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