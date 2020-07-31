نجم جديد يلوح بالرحيل عن الزمالك

طلب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول بنادي الزمالك من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، حسم مصيره، خاصة أنه لا يعرف لماذا يحدث معه ذلك في الوقت الحالي، خاصة أنه أحد كباتن الفريق، وبعدما أعلن رئيس النادي تجديد عقده تراجع في الأمر، رغم الموافقة على حصوله على 7 ملايين جنيه في الموسم.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن لديه عرض من نادي الاتحاد السكندري، وفي حال استمرار المعاملة السيئة له من جانب مسئولي الزمالك، سينتقل لزعيم الثغر، فور انتهاء الموسم الحالي، وأنه يصبر من أجل التتويج مع الفريق الأبيض ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الوصول للدور نصف النهائي ومواجهة الرجاء المغربي من أجل كتابة إنجاز جديد له.

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