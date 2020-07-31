الداخلية تكشف تفاصيل فيديو توثيق مواطن بالدقهلية وتضبط أحد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد هوية مرتكبي واقعة توثيق أحد الأشخاص بسلسلة حديدية واقتياده لداخل غرفة مغلقة، عقب تداول تلك الواقعة خلال مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتبين من الفحص، أن المجني عليه عامل، ومقيم بمنية النصر بالدقهلية، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وقد أمكن ضبط أحد المتهمين، له معلومات جنائية، وبحوزته طبنجة و14 طلقة نارية، وأقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بدافع الانتقام من المجني عليه، لاعتقادهم باشتراكه في إحداث إصابه شقيق أحدهم.