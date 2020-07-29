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وزير الداخلية: 2500 مخالفة متوسط عدم الالتزام بالكمامات في المواصلات يوميا

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محمد مجدي
12:29 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
محمود توفيق، وزير الداخلية

محمود توفيق، وزير الداخلية

قال محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الوزارة تحرر محاضر فورية لمن يخالف قرارات الحكومة بضرورة التزام المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي.

وأضاف "توفيق"، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، إن متوسط معدل المخالفات التي يتم تحريرها لقرار يبلغ قرابة 2500 مخالفة يومياً.

وتابع وزير الداخلية: "ستتم متابعة المتنزهات العامة، والشواطئ، وأماكن التجمعات في الفترة المقبلة؛ بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية التي سبق إصدارها من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا".

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