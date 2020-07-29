الداخلية تستعد بخطة تأمينية لعيد الأضحي.. قوات تدخل سريع وشرطة نسائية

بدأت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين في أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

ياتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى، وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441ه، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

كما يضطلع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، وتأكّيد ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت الوزارة خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التي يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكّد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وأكّدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك.