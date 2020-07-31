السعودية تنجح في خطة تفويج الحجاج إلى مشعر منى والحرم المكي

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة.

وأفادت وزارة الحج والعمرة بنجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة "في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت بأن حجاج بيت الله رموا جمرة العقبة، صباح اليوم، الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441هـ، وأدّوا طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل مٌقنن بإجراءات صحية وأمنية دقيقة"، بحسب "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتوزعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد، وتمكنوا من الرمي والعودة بشكل آمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى وأداء نسك الحلق أو التقصير، متحللين بذلك التحلل الأصغر.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.

واستخدم حجاج بيت الله الحرام، في أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى "حصوات معقمة" جهزتها وزارة الحج والعمرة منذ وقت مبكر وفق الاشتراطات الوقائية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لضمان سلامتهم.