نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى الصدر في أول أيام العيد
كتب:
اسلام فهمي
09:57 م | الجمعة 31 يوليو 2020
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور على مستشفى الصدر بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير، والتأكد من التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.
تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير داخل المستشفى، وتابع عمل تانك الأكسجين الذي جرى تركيبه داخل المستشفى لتلبية الاحتياجات، وتفقد عملية التطوير لوحدة الرعاية المركزة داخل المستشفى واستمع إلى خطة الصحة في الإنتهاء من أعمال التطوير وعمل 10 أسرة عناية مركزة جديدة داخل المستشفى.
وقال نائب المحافظ، إنه جرى الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بالمنيا، اليوم، بسعة 6000 لتر، ويعد إضافة كبيره للمستشفى، مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها "العناية المركزة، والعمليات، والحضانات" بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.
وتفقد نائب المحافظ، قسم الاستقبال بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة، واطمأن على سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أفضل وجه وسبل الحفاظ على سلامتهم.