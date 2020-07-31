نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى الصدر في أول أيام العيد

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور على مستشفى الصدر بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير، والتأكد من التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.

تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير داخل المستشفى، وتابع عمل تانك الأكسجين الذي جرى تركيبه داخل المستشفى لتلبية الاحتياجات، وتفقد عملية التطوير لوحدة الرعاية المركزة داخل المستشفى واستمع إلى خطة الصحة في الإنتهاء من أعمال التطوير وعمل 10 أسرة عناية مركزة جديدة داخل المستشفى.

وقال نائب المحافظ، إنه جرى الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بالمنيا، اليوم، بسعة 6000 لتر، ويعد إضافة كبيره للمستشفى، مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها "العناية المركزة، والعمليات، والحضانات" بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.

وتفقد نائب المحافظ، قسم الاستقبال بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة، واطمأن على سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أفضل وجه وسبل الحفاظ على سلامتهم.