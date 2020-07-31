حملات انتخابية ممولة على فيس بوك والأحزاب تروج لأنشطتها في المنيا

اعتمد مرشحو انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك"، للدعاية خلال عيد الانتخابية خلال عيد الأضحي المبارك.

فيما وضعت الأحزاب خطط دعاية تعتمد على ترويج الإنجازات السابقة، وذلك لصعوبة التواصل المباشر مع الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

حرص جميع المرشحين على إنشاء صفحات لهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ودعوة الأصدقاء للانضمام لها وعمل مشاركات وإعجابات للوصول لأكبر عدد من الناخبين.

ووضعت الأحزاب السياسية ومنها مستقبل وطن، خطط دعاية شملت إنشاء صفحة لكل مرشح على حدة، وعمل مقاطع فيديو، وفيديو جراف يعتمد على الصوت والصورة، للترويج لإنجازات الحزب وربطه بالانتخابات.

كما جرى الاتفاق على إرسال رسائل نصية بالاتفاق مع شركات اتصالات، تتضمن الدعوة لدعم مرشحي الحزب مع تحديد المنطقة الجغرافية والفئات المستهدفة، وكذا الاعتماد على طريقة الدفع الإلكتروني من خلال إعلانات ممولة على موقع "فيس بوك" مع تحديد المنطقة الجغرافية والفئات العمرية المستهدفة.

ويخوض 27 مرشحا بينهم سيدة واحدة انتخابات الشيوخ على 5 مقاعد للنظام الفردي، فيما يخوض 5 آخرون الانتخابات داخل القائمة الوطنية من أجل مصر بينهم 3 مرشحين منهم سيدة، عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد عن حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الخامس عن حزب المؤتمر.

وتضم المنيا نحو 6 ملايين مواطن، وعدد المسجلين في جدوال الانتخابات يتجاوز الـ3 ملايين، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده، 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائره واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إضافة إلى 5 بنظام القوائم.