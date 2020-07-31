"أوقاف المنيا" تنفي إقامة صلاة العيد في الخلاء: الفيديو مش عندنا

نفى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، إقامة شعائر صلاة العيد في الخلاء، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لغلق جميع الساحات التي تكون داخل مراكز شباب أو مدارس وكان تؤدي داخلها صلوات العيد في السنوات الماضية قبل ظهور جائحة كورونا.

شدد وكيل الوزارة على اتخاذ المديرية كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة غلق المساجد منذ فجر أول أيام العيد وحتى عصر اليوم الجمعة، منوها بأن الفيديو المتداول ربما يكون جرى تصويره في منطقة أخرى خارج زمام محافظة المنيا.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الأشخاص أثناء إلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى في الخلاء، رغم قرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد في التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.