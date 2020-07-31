صور.. مصطفى عاطف يقدم حفل إنشاد ديني احتفالا بعيد الأضحى

قامت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، إذاعة حفل إنشاد ديني منقول عبر البث الحي مباشرة، من خلال قناتها الرسمية على يوتيوب، للاحتفال مع المحاربات بعيد الأضحى المبارك، حيث دعم المنشد مصطفى عاطف وفرقته مستفى بهية بإقامة الحفل.

كما دعمت الإعلامية دعاء فاروق سفيرة بهية الحفل بتقديمه، وحضر الحفل الإعلامى محمد هشام والداعية ياسر ممدوح.

وقال المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة أمناء بهية، إنه سعيد ببدء عودة نشاطات بهية من جديد، وأن الحفل سيكون نقطة انطلاق لعدة فعاليات أخرى عبر قناة بهية الرسمية على يوتيوب، وكذلك عودة فعاليات بهية على أرض الواقع مع عودة الحياة الطبيعية في كل الأماكن بعد أزمة كورونا.

وأكد بذل كل العاملين ببهية لأقصى الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة على مستوى كل من تقديم العلاج، وكذلك تقديم الدعم النفسي لكل محاربة، وكل سيدة مصرية، مؤكد أن هذا الجهد دوما مكلل بمساندة كل داعمى بهية حيث قدم لهم كل الشكر والامتنان.