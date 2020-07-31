إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمنيا بسبب معاكسة فتاة

أصيب مساء اليوم الجمعة، 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، فيما جرى القبض على 3 أشقاء (طرف ثاني)، خلال مشاجرة نشبت بينهم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، بسبب معاكسة فتاة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والشوم بمركز أبوقرقاص، بسبب معاكسة فتاة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وهم: (توفيق.م)، 25 عاما، عاطل، (محمد.ف)، 59 عاما، مهندس، وشقيقيه محمود، 57 عاما، وأحمد 27 عاما، عاطل، مصابون بجروح قطعية وكسور.

انتقل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وألقي القبض على 3 متهمين أشقاء وهم: (بهاء.ب)، وشقيقيه علاء، وهاني، والأسلحة المستخدمة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.