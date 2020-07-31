كندة علوش: ابتعدت عن الفن لرعاية حياة.. أول سنة جواز بتبقى صعبة

قالت الفنانة السورية كندة علوش إنها تحب عملها، وإن هناك مشاريع فنية مقبلة، لكنها ابتعدت عن الفن في الفترة الماضية، لرغبتها في التركيز الكامل مع ابنتها حياة، حتى في مرحلة الحمل.

وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "أول سنة جواز بتبقى صعبة حتى لو عارفين بعض وبيحبوا بعض، وكان لازم أحتوي أي حاجة ممكن يبقى فيها مشكلة، وبعدها حملت وأنجبت حياة".

وتابعت بأنها لم يكن من في مقدورها أن تترك ابنتها في سن صغيرة وتذهب إلى عملها، لافتةً إلى أنها استطاعت تنفيذ القرار والاعتناء بابنتها.