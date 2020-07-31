رئيس التحرير

محمود مسلم

كندة علوش: ابتعدت عن الفن لرعاية حياة.. أول سنة جواز بتبقى صعبة

كتب:

شريف سليمان
09:56 م | الجمعة 31 يوليو 2020
الفنانة السورية كندة علوش

الفنانة السورية كندة علوش

قالت الفنانة السورية كندة علوش إنها تحب عملها، وإن هناك مشاريع فنية مقبلة، لكنها ابتعدت عن الفن في الفترة الماضية، لرغبتها في التركيز الكامل مع ابنتها حياة، حتى في مرحلة الحمل.

وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "أول سنة جواز بتبقى صعبة حتى لو عارفين بعض وبيحبوا بعض، وكان لازم أحتوي أي حاجة ممكن يبقى فيها مشكلة، وبعدها حملت وأنجبت حياة".

وتابعت بأنها لم يكن من في مقدورها أن تترك ابنتها في سن صغيرة وتذهب إلى عملها، لافتةً إلى أنها استطاعت تنفيذ القرار والاعتناء بابنتها.

اقرأ المزيد:

كندة علوش ضيفة رامي رضوان أول أيام العيد

كندة علوش تستنكر إزالة اسم فلسطين من خرائط "جوجل"

كندة علوش توثق أول خروج لها من المنزل: كنت مشتاقة لكل شيء

كندة علوش تصف تامر حبيب بـ "الصاحب الجدع": يارب دايماً مع بعض

كندة علوش تثير الجدل بين متابعيها على "تويتر" بسؤال عن كورونا

بمشاركة كندة علوش.. أطباء يقدمون نصائح هامة لتغذية الأطفال عبر الإنترنت

كندة علوش تستعد لتصوير حلقاتها في مسلسل "إلا أنا"