كندة علوش توثق أول خروج لها من المنزل: كنت مشتاقة لكل شيء

View this post on Instagram

أول مشوار من بعد ٤ شهور ونص حظر.. وطبعاً مع أخذ كل الإجراءات الصحية.. الحقيقة كنت مشتاقة لكل شي للناس للشارع للمحلات.. ???? انتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادي ؟؟