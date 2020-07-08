كندة علوش توثق أول خروج لها من المنزل: كنت مشتاقة لكل شيء

شاركت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بإنستجرام، وثّقت خلالها أول خروج فعلي لها من المنزل، بعد انتهاء فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

علقت "كندة"، على الصورة قائلة: "أول مشوار من بعد 4 شهور ونص حظر وطبعًا مع اخذ كل الإجراءات الصحية، الحقيقة كنت مشتاقة لكل شيء، للناس للشارع للمحلات".

ووجّهت "كندة"، سؤالا لجمهورها، قائلة: "انتوا لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادي؟".

وتصور كندة علوش، مسلسل "ضي القمر"، من بين حكايات "إلا أنا" التي كتبها يسري الفخراني، وأذيعت حكايتي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة وأحمد صفوت، على قناة dmc قبل شهر رمضان الماضي.