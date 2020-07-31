كندة علوش: النكد متبادل.. ومش بزهق من عمرو وإحنا في البيت

تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن زوجها الفنان عمرو يوسف، قائلةً إنه إيجابي للغاية في عمل وفي حياته الشخصية.

وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، "بالنسبة للنكد فهو متبادل، الراجل ممكن يبقى نكدي والست ممكن تبقى نكدية"، مشيرة إلى أن زوجها يستطيع مواجهة المشكلات والسيطرة عليها، كما أنه لا ينفعل بسهولة ويتبادل أطراف الحديث معها مهما كان متعبًا.

وتابعت: "دايمًا اليوم بيعدي بسلام ومحدش بينكش للتاني في المشاكل، ولما بنقعد في البيت مش بنبقى زهقانين"، مشيرة إلى أنها وزوجها يحبان الأكل بشدة، وأنه يأكل حتى يستمتع لا لمجرد تناول الطعام.

وأكدت أن زوجها لا يستطيع إعداد الوجبات الغذائية، وقالت مازحة: "بيعرف يفتح الثلاجة وياخد حاجة، عشان مامته مبدعة في المطبخ ومدلعاهم، ومش بتخليهم يعملوا حاجة".