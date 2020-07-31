ببوستر جديد إليسا تشوق الجمهور لألبوم "صاحبة رأي"

أعلنت المطربة إليسا موعد طرح ألبوم "صاحبة رأي"، غدا، وشوقت الجمهور ببوستر جديد وعلقت عليه قائلة: "ألبوم ⁧‫صاحبة رأي..‬⁩ رح يصدر بكرا الساعة 4 حصريا على ديزر، والساعة 6 على صفحة روتانا على يوتيوب".

كان من المقرر طرح ألبوم إليسا 1 أغسطس، وهو يضم 10 أغنيات هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.