إليسا تطرح بوسترات جديدة من ألبوم "صاحبة رأي"

طرحت المطربة إليسا عبر "تويتر"، بوسترات جديدة ترويجا لألبومها الجديد "صاحبة رأي" والمقرر طرحه 1 أغسطس.

ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال أيام، يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.