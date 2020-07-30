صور.. روتانا تطرح 6 بوسترات للترويج لألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

طرحت شركة روتانا 6 بوسترات دعائية لألبوم المطربة اللبنانية إليسا الجديد "صاحبة رأي"، حيث كان البوستر الأول للمطربة من ظهرها بشعر قصير وتقف أمام مرآة.

وكان البوستر الثاني لإليسا وهي نائمة على فراش، وقد تم حذفه بعد ساعات من الجدل أثير حول البوستر.

كما قامت الشركة بطرح بوستر آخر لإليسا وهي نائمة وأمامها صورة أخرى لها بظهرها جالسة

وبعدها بأيام نشرت إليسا عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" البوستر الرسمي لألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وهي جالسة بفستان أسود قصير وبشعر قصير وأمامها فاكهة الرومان

كما نشرت إليسا بوسترين من الألبوم الأول وهي جالسة على الارض تنظر في مرآة والثاني وهي واقفة من شرفة وأمامها السماء.

ألبوم إليسا المقرر طرحه 1 اغسطس، يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.