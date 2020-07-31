ارتفاع أسعار الذهب في نهاية التعاملات: عيار 24 يصل لـ1000 جنيه

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"الوطن"، إنّ أسعار الذهب ارتفعت عالميًا في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1973 دولار للأوقية (الأونصة).

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 1005 جنيه، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 875 إلى 877، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18بين 750 و752 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و16 جنيهًا.