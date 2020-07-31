القصة الكاملة لواقعة "الضرب الوحشي" لطفل بسبب "طائرة ورقية" في المحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة، بفتح باب التحقيق في واقعه تعدي عامل في مجال المعمار على طفل جيرانه بواسطه العصى بالضرب الوحشي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المتهم.

وشدد المحامي العام على ضرورة سماع أقوال شهود العيان، وسرعة ضبط المتهم الهارب وإخطار الجهات المعنية بحقوق الأطفال "صغار السن " الحدث فضلًا عن توفير الرعاية الكاملة للطفل صاحب الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لضبط عامل بناء تجرد من كافة المشاعر الإنسانية وتعدى بالضرب الوحشي على أحد الأطفال فى نهاية العقد الأول من عمره بواسطة "عصا خشبية" بسبب لهوه بطائرة ورقية بمنزله بنطاق قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.

وجرى نقل الطفل في حالة نفسية سيئة ووعكة صحية أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافه.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل "أحمد علاء السعيد، يبلغ من العمر 9 سنوات"، يتهم فيه المدعو "السيد. ا .ح، 53 سنة"، عامل مواد بناء لشروعه في الاعتداء على نجله بالضرب المبرح بواسطة "عصا خشبية" وهو ما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسده .

وأفاد والد الطفل في البلاغ، أن نجله كان يلهو بطائرة ورقية وعن طريق الخطأ سقطت في منزل المتهم، فقام باحتجازه وانتزاع ملابسه، ثم تقييده بالحبال وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه وجسده باستخدام عصا خشبية وماسورة مياه بقصد تعذيبه، حتى تبرز على نفسه وتسبب بدخوله في حالة نفسية سيئة، وعندما سمع الجيران صرخات الطفل واستغاثاته انقذوه، ثم فر المذكور هاربا.

جرى نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وإعداد تقرير طبي بحالته الصحية، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم الهارب لتقديمه إلى العدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 18 أحوال مركز المحلة لسنة 2020 م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.