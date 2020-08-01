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الكنيسة تعلن وفاة سكرتير لجنة شؤون كهنة الوجه القبلي والجنازة اليوم

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مصطفى رحومة:
09:46 ص | السبت 01 أغسطس 2020
القمص أبرآم القمص سمعان

القمص أبرآم القمص سمعان

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص أبرآم القمص سمعان، كاهن كنيسة مار فام الجندي بأبنوب التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وسكرتير لجنة شؤون الكهنة لقطاع الوجه القبلي.

يبلغ الكاهن الراحل نحو 56 عاما، وولد في أول يناير عام 1965 ودُعِي إلى خدمة الكهنوت منذ 31 عاما، وسيم بيد الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية الحالي يوم 25 أغسطس 1989، ونال رتبة القمصية يوم 8 نوفمبر 2004.

وتقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، حيث يصلي الصلوات الأنبا لوكاس وعدد محدود من كهنة الإيبارشية إلى جانب أسرته، نظرًا للظروف الحالية.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص أبرآم القمص سمعان، والتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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