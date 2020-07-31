ممثلا الكنيسة بشمال سيناء يهنئا المحافظ بمناسبة عيد الأضحى

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش القس موسيس ناعوم نائب أسقف شمال سيناء والقس إبراميم إيميل سكرتير أسقف شمال سيناء، حيث قدما التهنئة للمحافظ وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. معربين عن تمنياتهما لمصر بكل تقدم وأمان.

وأعرب المحافظ عن تقديره لتهنئة الإخوة الأقباط شركاء الوطن.. مشيرا إلى استمرار الود والمحبة بين عنصري الشعب المصرى وخاصة على أرض سيناء، مؤكدًا أن الدولة تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة.

وأعلن القس موسيس ناعوم نائب أسقف شمال سيناء، أنه جاء نيابة عن الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وجميع الأقباط، لتهنئة المحافظ وأبناء المحافظة وكافة جموع الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك ومشاركة المسلمين فى فرحتهم بالعيد، مشيرا إلى أنه لا فرق بين مسلم وقبطي، وأن الجميع في خدمة الوطن.