تعرف على استهلاك الكهرباء الشهري للمحلات التجارية وفقا للأسعار الجديدة

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، إصدار فواتير استهلاك المحلات التجارية طبقا للأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء لتحصيلها من اليوم، وستكون تعريفة التحصيل التجارى للاستهلاك الكهربائي كالتالي:

يذكر أنّ شركات توزيع الكهرباء اتخذت الإجراءات الخاصة بإصدار أول فاتورة بالاسعار الجديدة بأعلى مستوى من الدقة بعد مرورها بـ6 مراحل لمراجعتها، وحرصت الوزارة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدة أنّ المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة في العداد قبل السداد.