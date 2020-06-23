ماذا تفعل إذا وجدت فاتورة استهلاك الكهرباء غير مطابقة لقراءة العداد؟

يواجه كثير من المواطنين أحيانًا مشكلة عدم تطابق فاتورة الكهرباء مع القراءة الفعلية للعداد، ما يعني أن استهلاك صاحب المسكن وفقًا للفاتورة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بالاستهلاك الفعلي.

وتستعرض "الوطن" خطوات يتبعها المواطن عند عدم مطابقة قراءة العداد للفاتورة الشهرية، وارتفاع قيمتها، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

- في حالة ارتفاع الفاتورة عن الاستهلاك الحقيقي، يسجل صاحب العقار قراءة العداد الخاصة به، ويقوم بالاتصال على الرقم (121) الخاص بالشركة لمعرفة صحة الفاتورة من عدمه.

- يتجه صاحب العقار إلى شركة الكهرباء التابع لها ومعه قراءة العداد والفاتورة الخاطئة المطلوب سدادها، ليتقدم بشكوى عدم مرور فني الشركة لقراءة العداد وارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة به عن الاستهلاك الحقيقي.

- تتحقق شركة الكهرباء من مدى صحة الشكوى المقدمة.

- تُجرى معاينة للعداد على الطبيعة، وإعداد تقرير فحص ظاهري للتأكد من سلامه العداد والقراءة الصحيحة على الطبيعة.

- في حالة إثبات ارتفاع قيمة الفاتورة المقدمه، تلغي الشركة الفاتورة الخاطئة وتصدر غيرها بقيمة الاستهلاك الحقيقي الخاصة بالعداد محل الشكوى.

- وحال عدم حل مشكلة مرور الفني لقراءة العداد محل الشكوى في الشهر التالي، يتجه صاحب العقار لتقديم شكواه بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليتم التواصل مع الشركة التابع لها مقدم الشكوى ومتابعة إجراءات حل الشكوى المقدمة.

طريقة التقدم بالشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73 – بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- أو إرسال الشكوى عبر الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم: 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم (23421475) ثم على الرقم الداخلي (154).