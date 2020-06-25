في ١4 نقطة.. تعرف على كيفية قراءة فاتورة استهلاك الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين، شرح مبسط للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن مشترك مرفق الكهرباء من قراءة الفاتورة بشكل سليم و التأكد من صحتها.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الخانات الموجودة بفاتورة استهلاك الكهرباء، وشرح كلا منها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخانات الموجودة بفاتورة استهلاك الكهرباء

ـ خانة رسوم النظافة:

طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

ـ خانة حاليا:

وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.

ـ خانة سابقة:

وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

ـ خانة الاستهلاك:

وهي الخانة التي توضح عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

ـ خانة قيمة الاستهلاك:

وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

ـ خانة رسوم:

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .

ـ خانة تسويات ورسوم:

هي الخانة التي توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

ـ خانة الإجمالي:

وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

ـ خانة رقم اللوحة:

وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

ـ خانة تاريخ الإصدار:

وهي توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

ـ خانة منطقة:

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

ـ خانة إدارة:

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

ـ خانة رصيد أقساط:

وهي الخانة التي يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

ـ خانة المطلوب سداده:

وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

وكان أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.