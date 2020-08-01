توزيع 40 عجلا على الأكثر احتياجا في أيام العيد بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن استمرار عمليات ذبح الأضاحى البلدية فى محافظة المنيا، وتوزيع 40 رأس ماشية، حتى عصر آخر أيام التشريق.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالى قرى الشيخ مسعود وكفرعبد الخالق والفلاح وعطف حيدر مركز العدوه، وقرى أبا البلد وكفرالصالحين وبلهاسا بمركز مغاغه، وثانى يوم العيد سيتم التوزيع بقرى الغز ومرزوق ومطاي البلد وأدقاق المسك وأبو حسيبه بمركز مطاى، وقريتي أشروبه وصفط أبو جرج بمركز بني مزار، مؤكدًا أن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة المنيا تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

قال "شعبان" إنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر مغاغه أول يوم العيد، وجار استكمال الذبح ثانى يوم العيد بمجزر طمبو بمركز بني مزار، وثالث يوم العيد سيتم فى مجزر أبوقرقاص، ورابع يوم العيد بمجزر سمالوط، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين.

يشا أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً، وحصة محافظة المنيا من المستورد 100 ألف كيلو لحوم والبلدى (40) رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.