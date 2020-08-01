الأورمان توزع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ  

تستمر جمعية الأورمان، لليوم الثانى على التوالى، فى ذبح الاضاحى البلدية بمحافظة كفرالشيخ، حيث قامت الأورمان بالترتيب لذبح عدد 40 رأس ماشية، جار استكمال الذبح إلى عصر آخر أيام التشريق.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم توزيع اللحوم اول يوم العيد على أهالى قريتي قراجه والقنطرة مركز كفرالشيخ، وقريتي الرغامه ووكوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرية القن مركز سيدى سالم، وثانى يوم العيد سيتم التوزيع فى قرية اسحاقه مركز كفرالشيخ، وقرى الحندقوقه والقليعه وكوبرى 7 مركز الحامول، وقرية بلطيم مركز بلطيم، وقرية ابشان مركز بيلا.

وأكد أن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة كفرالشيخ تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار شعبان أنه تم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر كفرالشيخ الرئيسي بسخا، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين. والجدير بالذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبا، وأن حصة محافظة كفرالشيخ من المستورد 50 الف كيلو لحوم والبلدى (40) رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.