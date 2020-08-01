شاهد مشافش حاجة وأرض النفاق.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "حبيبي نائما" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره.. ينتهي به الأمر إلى المهزلة" الساعة 8 مساء، وفيلم "خير وبركة" الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "خلي بالك من زوزو" الساعة 4 عصرا، وفيلم "همام في أمستردام" الساعة 7:30 مساء، ومسرحية "شاهد مشافش حاجة" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم "Old School" الساعة 4 مساء، وفيلم "The Internship" الساعة 6 مساء، وفيلم "Horrible Bosses" الساعة 8 مساء، وفيلم "Horrible Bosses 2" الساعة 9:30 مساء، وفيلم "Unfinished Business" الساعة 11:30 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "طلعت روحي" الساعة 5 مساءً، ومسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، و"نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولا مراتي" الساعة 11 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "من مصر" الساعة 11 مساء.